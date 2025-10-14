Конфликт Таджикистана и Афганистана 2025: что происходит на границе и причем тут Китай?

Где граница между Таджикистаном и Афганистаном, что происходит на границе Афганистана и Таджикистана в 2025 году, каковы отношения Таджикистана и "Талибана", почему Афганистан напал на Таджикистан, почему в центре конфликта оказался Китай, кто охраняет границу Таджикистана с Афганистаном, а также как реагирует "Талибан" и каковы его отношения с соседями.

Напряженность на таджикско-афганской границе в конце года переросла в острую фазу, поставив под угрозу региональную стабильность и интересы крупных держав. Серия вооруженных нападений привела к гибели таджикских военных и китайских граждан.

Где граница между Таджикистаном и Афганистаном?

Граница Таджикистана и Афганистана протянулась на более чем 1300 км от стыка с Узбекистаном на западе до точки соединения с Китаем на востоке. По данным МИД Таджикистана, ее точная длина составляет 1374,2 км, из которых около 86% проходит по руслам рек, в основном по реке Пяндж (верхнее течение Амударьи). Восточный участок границы Таджикистана проходит по горному Ваханскому коридору.

Что происходит на границе Афганистана и Таджикистана?

В ночь с 23 на 24 декабря 2025 года группа из трех вооруженных лиц пересекла государственную границу из Афганистана в районе селения Каво таджикского района Шамсиддин Шохин. На следующий день таджикские пограничники обнаружили и попытались задержать нарушителей. В ходе завязавшейся перестрелки все трое нападавших были ликвидированы, но ценой жизни двух офицеров Пограничных войск Таджикистана.

На месте были изъяты серьезные арсеналы, указывающие на подготовку к диверсионной деятельности: три винтовки, автомат Калашникова, пистолеты с глушителями, гранаты, взрывчатка и прибор ночного видения. Таджикские власти квалифицировали инцидент как третий за месяц теракт, исходящий с афганской территории, и возложили ответственность за безопасность границы на правительство "Талибана". В конце ноября в результате обстрелов с афганской территории на границе Таджикистана погибло пять граждан Китая, столько же было ранено.

Каковы отношения Таджикистана и "Талибана"?

Конфликт между Таджикистаном и "Талибаном" носит исторический и идеологический характер. В 1990-е годы Таджикистан поддерживал антиталибский "Северный альянс", лидером которого был Ахмад Шах Масуд. После возвращения "Талибана" к власти в 2021 году Душанбе оказался единственной страной региона, которая отказалась официально признать новое правительство в Кабуле.

Таджикистан сделал защиту прав этнических таджиков Афганистана элементом своей государственной политики. Однако к 2023 году, осознав, что "Талибан" не собирается сдавать позиции, а поддержка оппозиции не приносит результатов, Душанбе начал осторожные дипломатические контакты с Кабулом. В ноябре 2025 года состоялся первый высокоуровневый визит таджикской делегации в Афганистан, но эта прагматичная попытка наладить отношения немного запоздала: как раз в этот момент участились пограничные инциденты, усложняющие диалог.

Почему Афганистан напал на Таджикистан?

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаки конца 2025 года. Аналитики склоняются к тому, что почерк атак соответствует методам афганского филиала "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ), входящей в международную террористическую организацию ИГИЛ (запрещена в РФ). Целью этой группировки является дискредитация "Талибана" как силы, способной обеспечить безопасность, и подрыв его потенциальных отношений с региональными державами, такими как Китай.

Также в числе подозреваемых называют уйгурское "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещено в РФ) или даже самих талибов, которые могут таким образом отомстить непримиримому соседу. Большинство инцидентов происходят в труднодоступной афганской провинции Бадахшан, где контроль Кабула ослаблен, а на землях проживают этнические таджики. Ситуацию усугубляет политика "Талибана" по запрету выращивания мака, лишающая местных фермеров дохода и вызывающая их недовольство.

Почему Китай в центре конфликта Таджикистана и Афганистана?

Китай - крупнейший кредитор и один из главных инвесторов Таджикистана, активно работающий в инфраструктурных и горнодобывающих проектах в приграничных регионах. Именно китайские объекты и граждане стали главными целями атак в ноябре-декабре 2025 года. Для Пекина безопасность границы - вопрос не только экономики, но и внутренней стабильности: Таджикистан граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. После гибели граждан КНР китайское посольство в Душанбе рекомендовало компаниям и персоналу эвакуироваться из приграничных районов и потребовало от Таджикистана обеспечить безопасность. Это создает серьезную дилемму для Душанбе, который зависит от китайских инвестиций, но не может полностью гарантировать их безопасность.

Кто охраняет границу Таджикистана с Афганистаном?

Охрана протяженной таджикско-афганской границы обеспечивается совместными усилиями нескольких ключевых игроков. Основную ответственность несут национальные силы Таджикистана, которым стратегическую и материально-техническую поддержку оказывают союзники по ОДКБ, прежде всего Россия.

В Таджикистане дислоцирована 201-я российская военная база, которая оказывает помощь в охране границы. Ее миссия продлена до 2042 года. В прошлом в охране границы участвовали российские пограничники, обсуждается возможное содействие со стороны Китая.

Таджикистан является членом ОДКБ, в рамках которой действует специальная программа по укреплению таджикско-афганской границы. При этом несколько дней назад в ОДКБ опровергли информацию об экстренном обращении Душанбе за помощью в связи с ноябрьскими инцидентами, подчеркнув плановый характер взаимодействия. Таджикистан также развивает военно-техническое сотрудничество с Пакистаном и Ираном.

Как реагирует "Талибан" и каковы его отношения с соседями?

"Талибан" выражает сожаление в связи с инцидентами, но отрицает свою причастность и заявляет, что не позволяет использовать территорию Афганистана для атак на другие страны. Министр внутренних дел движения Сираджуддин Хаккани призвал решать проблемы через диалог. В то же время талибы укрепляют свою военную инфраструктуру у границ.

Отношения "Талибана" с другими соседями складываются по-разному. Наиболее напряженными они являются с Пакистаном. В ноябре 2025 года этот конфликт вылился во взаимные авиаудары и обстрелы. В то же время "Талибан" налаживает новые связи с Индией, историческим противником Пакистана, обсуждая вопросы торговли и безопасности.