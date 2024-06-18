Вестник Кавказа

Что такое Талибан*: запрещен или нет, кто с ним сотрудничает?

Екатерина Винник
Что такое Талибан*: запрещен или нет, кто с ним сотрудничает?
© Фото: isafmedia/Creative Commons Attribution 2.0
На этой неделе в Госдуму внесен законопроект о механизме исключения тех или иных организаций из списка террористических. Если закон в итоге будет одобрен, то со временем террористическим перестанет считаться и движение Талибан*. Расскажем, что такое Талибан*, как талибы пришли к власти в Афганистане и кто с ними сотрудничает.

Весной 2024 года российский МИД сообщил президенту Владимиру Путину, что Талибан (запрещенная в Российской Федерации организация) может быть исключен из списка террористических движений с целью дальнейшего признания правительства талибов. 

Что такое Талибан* в Афганистане?

Талибан* - военизированная организация, члены которой составляют афганское правительство. Во многих странах действия Талибана* осуждаются, в России и США он находится в списках международных террористических организаций. К власти в стране Талибан* приходил дважды: в 1994-м и в 2021 году. Несмотря на ультраконсервативные политические и религиозные взгляды, организация пользуется поддержкой в стране, и в последнее время международная оппозиция к талибам* тоже смягчилось: в начале этого года стало известно, что Казахстан исключил Талибан* из списка запрещенных организаций, а в сентябре примеру соседа последовала Киргизия.

Кто создал Талибан*?

Талибан* - это продукт Афганской войны и последовавшей после нее Гражданской войны конца 1980-х-середины 1990-х годов. В результате массового вынужденного переселения сотни афганцев стали членами партизанского сопротивления, многие из них окончили религиозные школы, которые получали поддержку от Пакистана и Саудовской Аравии. 

В 1994 году группа моджахедов – участников джихада - на фоне хаоса и слабости правительства недавно образованного Исламского государства Афганистан, захватила деревню в окрестностях Кандагара, быстро завоевав поддержку населения, в том числе и близлежащих областей. Так зародилось движение, которое получило название Талибан*. 

© Фото: isafmedia/Creative Commons Attribution 2.0

Идеология Талибана*

Cлово ”талиб” с пушту (один из двух официальных языков в Афганистане) означает ”студент, ученик”, что указывает на принадлежность членов организации к образовательным учреждениям, в частности к религиозным. Идеология движения Талибан* крайне консервативная и основывается она на трех столпах: 

  • ваххабизме - исламском течении, ратующем за чистоту религии;
  • деобандизме - исламском движении, в основе которого традиционные учения о религии; 
  • пуштунвали - своде законов пуштунских племен, датируемом доисламскими временами. 

Благодаря обещаниям навести порядок в стране и взять контроль в свои руки, Талибану* удалось прийти к власти в 1996 году. 

Режим Талибана* в Афганистане в 1996-2001 годы 

В 1996 году Талибан* в ходе противостояния с Северным альянсом смог захватить Кабул - столицу Афганистана, установив свою власть в стране. В течение пяти лет пребывания талибов у власти в Афганистане продолжалась гражданская война, которая в 2001 году была усугублена вторжением американцев в страну. 

Правление талибов* в этот период было отмечено резким сокращением участия женщин в общественной жизни, отказом от неисламских ценностей, а также суровыми наказаниями для нарушителей правопорядка. В то время власть талибов признавали только три государства в мире: Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ, которые считались спонсорами движения. 

Падение режима талибов*

Несмотря на обещания навести порядок, талибам* не удалось ни полностью подавить сопротивление конкурирующих военизированных группировок, ни установить контроль над всей территорией страны. Ситуация усугубилась осенью 2001 года, когда Аль-Каида (также запрещенная в РФ) вязла на себя ответственность за теракты 11 сентября. Тогда США, будучи уверенными, что Талибан* скрывает лидера террористической организации у себя, начала военную кампанию в стране. При поддержке Северного альянса к декабрю 2001 года Талибан* был свергнут, а выжившие члены организации бежали в горы. Началась афганская война, которая продолжалась до 2021 года. 

© Фото: Callum Darragh/Public domain

Возвращение Талибана* к власти

На протяжении 20 лет, с 2001 по 2021 годы, Афганистан существовал в основном за счет международной помощи: за это время правительство страны, находившееся в постоянном конфликте с талибами*, получило более $90 млрд, тем не менее основные проблемы, в том числе коррупция и слабость государственных институтов преодолены не были, что позволило Талибану* консолидировать силы и снова завоевать поддержку местного населения. 

С 2018 года США, готовясь к выходу из Афганистана, пытались обеспечить мир между правительством страны и талибами, с целью прекращения конфликта. В итоге американские силы из страны вышли в августе 2021 и в течение месяца власть вернулась в руки талибов* из-за неспособности афганского правительства, которое поддерживал Вашингтон, противостоять силам организации. 

© Фото: U.S. Department of State from United States

Талибан* сегодня 

На сегодняшний день Талибан* уже три года у власти в Афганистане. Страна была переименована в Исламский Эмират Афганистан, как и в первый период талибов* у власти, однако ни одно государство в мире юридически не признает власть талибов легитимной по двум главным причинам: 

  • из-за военного захвата власти 
  • из-за проблем с правами человека в стране. 

В основном претензии мировых государств и организаций касаются позиции талибов* в отношении женщин, которая по нормам западного мира считается радикальной и неинклюзивной.

Что сделали талибы*, придя к власти?

Главное достижение талибов* за три года у власти - успешная борьба с выращиванием опийного мака в стране, который на протяжении десятилетий во многом обеспечивал доходы беднейших слоев населения. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, нынешнее правительство Афганистана, представленное талибами*, ведет дипломатическую работу по налаживанию связей с потенциальными международными партнерами, и определенных результатов им удалось достичь. Сегодня среди тех, кто готов сотрудничать с Талибаном*, а также инвестировать в страну, такие государства как Бангладеш, Китай, Иран, Пакистан, Катар, Индонезия, Туркменистан, ОАЭ, Узбекистан и Казахстан. 

  • * Движение Талибан на настоящий момент признано террористической организацией и запрещено в России
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