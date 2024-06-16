Максим Шевченко. Талибан*. История талибов. Как победили моджахедов, Афганистан

Как и почему возник «Талибан», кто такие талибы, что изменилось в регионе с их приходом к власти, что связывает движение с Россией и многое другое — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».

«Талибан» — исламистское религиозно-политическое военизированное движение, признанное в России террористической организацией. Оно возникло в середине 90-х годов в Афганистане и правило им до 2001 года, после чего было свернуто НАТО. Спустя 20 лет США вывели свои войска из Афганистана, и талибы вновь взяли под контроль всю территорию страны. *В мае этого года террористическую организацию предложили исключить из списка запрещенных в России.