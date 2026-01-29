Тегеран анонсировал учения с боевыми стрельбами в Ормузском проливе

Военные учения проведет Иран в ближайшее время в районе Ормузского пролива, сообщает Al Jazeera. Они стартуют завтра и будут продолжаться два дня.

Уточняется, что в ходе учений будут устраиваться боевые стрельбы. Мероприятия будут продолжаться на протяжении двух дней и охватят не только Ормузский пролив, но и прилегающие зоны Персидского и Оманского заливов.

Детали предстоящих учений пока не известны.

Стоит отметить, что Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в ответ на сообщение о проведении учений опубликовало предупреждение о недопустимости опасных маневров, предполагающих, например, пролеты над военными кораблями ВС США или приближение к ним иранских скоростных катеров при угрозе столкновения.

"CENTCOM призывает Корпус стражей исламской революции провести объявленные военно-морские учения в безопасной, профессиональной манере, избегая ненужного риска для свободы судоходства в международном морском пространстве"

– CENTCOM

В сообщении американской стороны подчеркивается также, что любое небезопасное и некомпетентное поведение рядом с американскими военными, партнерами по региону либо коммерческими судами значительно усилит риск эскалации и дестабилизации обстановки: безопасность американского персонала, кораблей и самолетов на Ближнем Востоке обязательно будет обеспечена.

"Мы не потерпим небезопасных действий Корпуса стражей исламской революции, (...) когда намерения неясны или оружие направлено на американские силы"

– CENTCOM