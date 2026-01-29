Тегеран анонсировал учения с боевыми стрельбами в Ормузском проливе

Завтра в Ормузском проливе Иран начнет военные учения, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Уточняется, что в ходе учений будут устраиваться боевые стрельбы. Мероприятия будут продолжаться на протяжении двух дней и охватят не только Ормузский пролив, но и прилегающие зоны Персидского и Оманского заливов.
Детали предстоящих учений пока не известны.
Стоит отметить, что Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в ответ на сообщение о проведении учений опубликовало предупреждение о недопустимости опасных маневров, предполагающих, например, пролеты над военными кораблями ВС США или приближение к ним иранских скоростных катеров при угрозе столкновения.
"CENTCOM призывает Корпус стражей исламской революции провести объявленные военно-морские учения в безопасной, профессиональной манере, избегая ненужного риска для свободы судоходства в международном морском пространстве"
– CENTCOM
В сообщении американской стороны подчеркивается также, что любое небезопасное и некомпетентное поведение рядом с американскими военными, партнерами по региону либо коммерческими судами значительно усилит риск эскалации и дестабилизации обстановки: безопасность американского персонала, кораблей и самолетов на Ближнем Востоке обязательно будет обеспечена.
"Мы не потерпим небезопасных действий Корпуса стражей исламской революции, (...) когда намерения неясны или оружие направлено на американские силы"
– CENTCOM