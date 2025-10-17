Извержение грязевого вулкана зафиксировано в Гаджигабульском районе Азербайджана

Кратковременное, но интенсивное извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане в пятницу вечером. По данным ученых, оно длилось 13 минут.

В пятницу 30 января вечером на территории Гаджигабульского района Азербайджана произошло извержение грязевого вулкана. Активность была зафиксирована в 16:53 по местному времени.

Извержение зарегистрировали специализированные сейсмические станции Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), ведущие мониторинг вулканической активности.

Специалисты РЦСС сообщают, что извержение продолжалось 13 минут и было однофазным — кратковременным и интенсивным без смены типа активности, что характерно для грязевых вулканов. Очаг активности находился на глубине 3 км, а выделенная энергия оценивается в 3,38×10⁶ джоулей.