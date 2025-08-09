В Иране активизировался молчавший сотни тысяч лет вулкан Тафтан - СМИ

На юго-востоке Ирана проснулся "зомби-вулкан" Тафтан, который считали потухшим 710 тысяч лет – ученые считают, что его полноценное извержение маловероятно, но он выделяет в атмосферу массу вредных веществ.

"Ученые, изучающие Тафтан, зафиксировали его слабую активность … и обнаружили, что его вершина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев с 2023 по 2024 год, и он еще не утих"

Несмотря на то, что сейчас признаки приближения его извержения сейчас отсутствуют, вулкан ежедневно выбрасывает в атмосферу около 20 т диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар, которые заметно сказываются на экологии региона.

Ученые уже задумались над тем, что статус вулкана следует изменить с потухшего на спящий, поскольку замечен рост подземного давления, а значит как слабые, так и значительные выбросы энергии следует ожидать и в будущем.