Извержение Эльбруса: что будет, если вулкан проснется, последствия и прогнозы ученых

Эльбрус — спящий гигант Кавказа — может проснуться уже в этом столетии. Ученые предупреждают: извержение грозит мощными селями, пепловыми облаками и катастрофическими последствиями для всего региона.

Величественный и коварный Эльбрус. Эта высочайшая вершина Европы, которая манит альпинистов и туристов, на самом деле спящий вулканом и он может пробудиться в любой момент. Ученые все чаще говорят о признаках его активности, а последние исследования показывают: извержение Эльбруса способно изменить жизнь всего Северного Кавказа. Что произойдет, если огненный исполин действительно проснется?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда было последнее извержение Эльбруса?

Последнее извержение Эльбруса произошло в пределах последних двух тысяч лет, согласно современным научным данным. Наиболее точные исследования методом радиоуглеродного датирования показывают, что активность вулкана наблюдалась между 50 и 700 годами нашей эры. Это извержение было относительно слабым по вулканическим меркам и классифицируется как стромболианского типа.

Во время этого извержения происходили выбросы вулканического пепла и разрозненных фрагментов лавы, но не образовалось значительных лавовых потоков. Обнаруженные слои вулканического пепла толщиной 2-5 см на склонах горы и в долинах рек Баксан и Малка подтверждают этот факт. Также найдены вулканические бомбы и лапилли (мелкие обломки застывшей лавы), относящиеся к этому периоду.

Особенностью этого извержения стали фреатомагматические взрывы, которые происходили при контакте горячей магмы с водой от тающих ледников. Это вызвало локальные пирокластические потоки в пределах вулканической кальдеры, но они не вышли за пределы горного массива. Таяние ледников было незначительным и не привело к образованию разрушительных селевых потоков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предыдущее, более мощное извержение Эльбруса случилось около пяти тысяч лет назад (примерно 3000 год до нашей эры). Именно тогда сформировались основные лавовые потоки, которые сегодня можно наблюдать в Приэльбрусье. Оба этих события подтверждены независимыми исследованиями с использованием современных методов датирования, включая радиоуглеродный анализ и термолюминесцентное датирование.

Современные системы мониторинга, включающие сейсмические наблюдения, измерения деформации поверхности и анализ вулканических газов, не фиксируют признаков подготовки нового извержения. Однако ученые продолжают внимательно следить за состоянием вулкана, учитывая его потенциальную активность.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Текущая активность Эльбруса

Современная активность Эльбруса находится под постоянным мониторингом ученых. Согласно данным Геофизической службы РАН, на Эльбрусе фиксируется слабая сейсмическая активность - регистрируются локальные землетрясения магнитудой не более 2-3 баллов, происходящие на глубинах от 5 до 25 км. Эти события связаны с тектоническими процессами в земной коре, а не с движением магмы.

На восточном склоне вулкана, на высоте около 3800 метров, сохраняются фумарольные поля площадью примерно 500 квадратных метров, где фиксируются выходы вулканических газов с температурой от 40 до 80°C. Состав газов преимущественно углекислый и сернистый, что типично для спящих вулканов.

Спутниковые наблюдения системы InSAR показывают незначительные вертикальные смещения поверхности со скоростью около 1-2 мм в год, что может свидетельствовать о слабых деформационных процессах в магматической системе. Однако эти изменения находятся в пределах фоновых значений для спящих вулканов.

Температурные аномалии на поверхности ледников, зафиксированные в 2016 году, не подтвердились как признаки вулканической активности. Последующие исследования показали, что нагрев был вызван геотермальными процессами в поверхностных слоях, а не глубинным теплом.

Гляциологи отмечают постепенное сокращение ледникового покрова Эльбруса, но этот процесс связан с глобальным изменением климата, а не с вулканической активностью. Скорость таяния составляет около 0,5% объема льда в год.

Химический анализ вод минеральных источников в Приэльбрусье не показывает значительных изменений в составе, что свидетельствует о стабильности гидротермальной системы вулкана. Все параметры остаются в пределах фоновых значений, зафиксированных за последние 50 лет наблюдений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вероятность извержения Эльбруса

На фоне участившихся извержений камчатских вулканов – Авачинского, Ключевского и Крашенинникова – научное сообщество обращает внимание на потенциальную опасность Эльбруса. Этот кавказский исполин, считающийся спящим, демонстрирует тревожные сигналы, заставляя специалистов пересматривать прогнозы относительно его активности.

Климатический фактор

Международная группа исследователей из ведущих университетов США и Германии выдвинула гипотезу о связи глобального потепления с активизацией вулканической деятельности. По их данным, таяние ледников снижает давление на магматические камеры, создавая условия для выброса накопившейся магмы. Это подтверждается примером патагонских вулканов, которые активизировались после отступления ледников около 13 тысяч лет назад.

Однако, российские вулканологи отмечают, что для камчатских вулканов эта теория неактуальна – их активность обусловлена внутренними процессами. Совершенно иная ситуация с Эльбрусом, где мощные ледники играют роль естественного "предохранителя".

Тревожные сигналы

Эльбрус, последнее извержение которого произошло около двух тысячелетий назад, проявляет признаки беспокойства:

Нагрев отдельных участков склонов

Активные фумаролы с выбросами вулканических газов

Нестабильность ледника Колка, известного своей катастрофой 2002 года

Что будет, если произойдет извержение Эльбруса?

Научный сотрудники Института физики Земли РАН, отмечают, что прямых предвестников извержения нет. Однако, если активность начнет расти, первые признаки (учащение землетрясений, деформация склонов) будут зафиксированы заранее.

По их словам, катастрофические извержения, подобные Везувию в 79 году нашей эры, для Эльбруса маловероятны, так как его магматическая система в настоящее время не проявляет признаков накопления огромных энергий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В случае извержения главную опасность представляют не лавовые потоки, а колоссальные объемы талой воды – около 10 кубических километров льда могут превратиться в разрушительные селевые потоки. Пепельные выбросы способны достичь Поволжья, создав проблемы для авиасообщения.

Прогнозы ученых

Ученые воздерживаются от точных предсказаний, но признают, что сочетание климатических изменений и естественных циклов вулканической активности может ускорить пробуждение Эльбруса. В отличие от антарктических или исландских вулканов, кавказский гигант представляет реальную угрозу для густонаселенных регионов, что требует усиленного мониторинга и разработки превентивных мер.

Современная наука пока не в состоянии точно предсказать сроки возможного извержения, но ясно одно – Эльбрус остается одним из самых потенциально опасных вулканов Евразии, требующим постоянного наблюдения.