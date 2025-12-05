Движение ХАМАС готово обсуждать вопрос о разоружении

ХАМАС готово пойти на замораживание или складирование оружия в рамках урегулирования и реализации мирного плата Трампа, сообщили в политбюро движения.

Радикальное палестинское движение ХАМАС открыто к переговорам по вопросу о разоружении, такое заявление сделал член политбюро движения Касем Наим, передает агентство Associated Press (AP).

"Мы можем говорить о замораживании или складировании арсенала при условии гарантий со стороны палестинцев не использовать его вообще в течение этого периода прекращения огня или перемирия"

– Наим

Он пояснил, что у ХАМАС остается "право на сопротивление", однако движение готово сложить оружие в рамках процесса, который позволит создать палестинское государство.

На прошлой неделе сообщалось, что второй этап плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа начнется в ближайшее время.