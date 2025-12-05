Вестник Кавказа

Наказание за вырубку леса решили ужесточить в Грузии

Горы
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии продолжают работу, направленную на сохранение леса. За повторное нарушение граждан будут привлекать к уголовной ответственности.

В Грузии приняли решение ужесточить наказание за вырубку леса без соответствующих документов. Об этом рассказала замглавы Нацагентства лесного хозяйства Натия Иорданишвили.

Она отметила, что теперь за повторное совершение этих действий начнут привлекать к уголовной ответственности.

"За заготовку и транспортировку древесины без соответствующих документов предусмотрен штраф в размере 2 тысяч лари, а за повторное нарушение – 5 тысяч. После внесения изменений повторное нарушение будет напрямую квалифицироваться как уголовное преступление"

– Натия Иорданишвили

Замглавы Нацагентства отметила, что в Грузии наблюдается деградация леса из-за деятельности человека, а также из-за изменения климата.

Она указала на то, что лес может смягчить процесс изменения климата и обеспечить Грузии лучшие условия, чем в тех странах, где лесных территорий не так много.

