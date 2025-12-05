Делегация Меджлиса Ирана прилетела в Москву

В Госдуме сообщили о прибытии делегации Меджлиса Ирана в Москву. В рамках поездки они примут участие в мероприятиях ПА ОДКБ.

В воскресенье, 7 декабря, делегация Меджлиса Исламского совета Ирана прибыла в Москву. Об этом сказано в сообщении, распространенном Госдумой.

Цель поездки иранской делегации – участие мероприятиях парламентской ассамблеи Организации Договора коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

"В Москву для участия в мероприятиях ПА ОДКБ прибыла делегация Меджлиса Исламского совета Исламской Республики Иран во главе с председателем комиссии по национальной безопасности и внешней политике Эбрахимом Азизи"

– Госдума

Напомним, в понедельник состоится заседание совета и 18-е пленарное заседание ассамблеи. Его проведет председатель Госдумы и ПА ОДКБ Вячеслав Володин.

Ранее сегодня стало известно, что в скором времени с визитом в Россию приедет глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.