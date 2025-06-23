Глава МИД Ирана посетит Россию

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в скором времени совершит визит в Россию и Белоруссию. Такое заявление сделал 7 декабря официальный представитель иранского министерства Эсмаил Багаи.
Он подчеркнул, что в РФ и РБ руководитель иранского внешнеполитического ведомства намерен провести встречи с высокопоставленными лицами обеих стран.
"Также на уровне МИД в ближайшие недели планируются встречи с высокопоставленными лицами России и Белоруссии. Господин Аракчи посетит эти две страны"
– Эсмаил Багаи
Предыдущий визит Аракчи в Москву
Глава МИД Ирана посещал российскую столицу в июне. В ходе той поездки он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Центральной темой обсуждения стала эскалация на Ближнем Востоке.
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. Ответ Исламской Республики последовал в течение 24 часов. Через неделю удары по ядерным объектам Ирана нанесли уже Соединенные Штаты. Спустя несколько дней после этого Израиль и Иран договорились о прекращении огня.