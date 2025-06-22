Владимир Путин принял Аббаса Аракчи

Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на фоне кризисной ситуации на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Центральной темой обсуждения российского лидера и главы иранской дипломатии стала эскалация на Ближнем Востоке. Владимир Путин осудил агрессивные действия против Ирана.

"Абсолютно неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу"

– Владимир Путин

Российский лидер передал наилучшие пожелания президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану и верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

​​"Прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру"

– Владимир Путин

Владимир Путин также отметил, что провел телефонные разговоры с лидерами США, Ирана и ОАЭ, а также премьер-министром Израиля.

Глава иранского МИД отметил, что ситуация в регионе накалилась из-за ударов Израиля и США по территории Исламской Республики.

"Напряженность в регионе Ближнего Востока растет из-за нападений, совершенных Израилем и Соединенными Штатами на Иран"

– Аббас Аракчи

По словам Аракчи, Тегеран благодарен Москве за осуждение военных операций Израиля и США.

"Мы также хотели поблагодарить РФ за то, что они решительно осудили эти действия. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права"

– Аббас Аракчи

Повестка переговоров

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о круге тем ирано-израильского конфликта, которые руководство Ирана хотело бы обсудить с президентом Владимиром Путиным

"Я думаю, что Владимир Путин и Аббас Аракчи будут обсуждать не только внутреннюю ситуацию в Иране, но и ситуацию, которая сложилась после ударов США на всем Ближнем Востоке. Россия может выступить определенным посредником в переговорах как между Ираном и Израилем (потому что Россия поддерживает стабильные отношения с обеими сторонами), так и между Ираном и США. Я не исключаю, что вопросы посредничества стоят на повестке дня визита министра иностранных дел Ирана в Москву", - прежде всего сказала она.

"Что касается внутренней ситуации, то иранские власти обеспокоены прежде всего положением дел в своей экономике. Россия, я уверена, предложит гуманитарную помощь для того, чтобы смягчить последствия ударов Израиля и США по иранской инфраструктуре и производствам. Это может быть медицинская помощь и может быть помощь с продовольствием", - продолжила Ирина Федорова.

"Также необходимо отдельно обсудить безопасность атомной электростанции Бушер, где продолжают работать российские специалисты – они должны быть защищены от боевых действий. Вместе с этим наверняка будут рассмотрены перспективы сотрудничества России и Ирана в плане развития мирного атома. В первую очередь, именно этот круг вопросов окажется во внимании министра иностранных дел Ирана и его собеседников в Москве", - ожидает востоковед.

Эксперт подчеркнул, что Россия в ирано-израильском конфликте занимает принципиальную миротворческую позицию. "Любые конфликты, с точки зрения России, не должны иметь военного решения. Поэтому дипломатические усилия должны быть в приоритете в плане решения ситуации как ирано-израильских и ирано-американских отношений, так и ситуации в Газе", - заключила Ирина Федорова.