Израиль атаковал аэродромы Ирана

Шесть аэродромов Ирана в понедельник подверглись ударам со стороны Израиля. По сообщениям израильских военных, целями стали воздушные гавани в центре, на востоке и западе Ирана.

ЦАХАЛ сообщает об ударе дронами по военным аэродромам Ирана в понедельник.

"В рамках усилий по расширению превосходства в небе над Ираном, ЦАХАЛ нанес удары по шести аэродромам иранского режима на востоке, западе и в центральном Иране"

– армия Израиля

Сообщается, что под удар попали ВПП, боевые самолеты, самолеты-заправщики и подземные ангары. По оценкам Израиля, уничтожено в рамках атаки на военные аэродромы 15 истребителей и ударных вертолетов ВВС Ирана.