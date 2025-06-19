Нетаньяху: Израилю не нужна долгая война с Ираном

Израильский лидер Биньямин Нетаньяху воскресным вечером заявил о приближении Тель-Авива к финалу военной операции в Иране и нежелании долгой войны с Тегераном. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ остановится, как только ядерная и ракетная программы Исламской Республики будут обезврежены.

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед журналистами, заявил об отсутствии у Тель-Авива планов на долговременное военное противостояние с Тегераном – более того, подчеркнул израильский премьер, власти Еврейского государства намерены не затягивать операцию "Восстающий лев" против иранских ядерных объектов.

Нетаньяху напомнил, что остается в силе первоначальная цель операции – физически обезвредить две экзистенциальные угрозы Израилю на территории Ирана: ядерный потенциал Исламской Республики и иранский арсенал баллистических ракет, способных поражать израильские города.

Премьер-министр заверил граждан Израиля, что обе цели почти достигнуты ЦАХАЛ при поддержке ВВС США, и как только Иран будет лишен запасов баллистических ракет и возможности создать атомную бомбу, военная операция будет немедленно остановлена.

"Мы начали эту операцию, чтобы предотвратить две конкретные угрозы нашему существованию - ядерную угрозу и угрозу баллистических ракет. Мы продвигаемся шаг за шагом в достижении этих целей и мы очень близки к этому"

– Биньямин Нетаньяху

Он добавил, что израильская армия не делает ничего сверх необходимого для достижения целей операции "Восстающий лев".