Ядерные объекты Ирана уничтожены – Нетаньяху

Объекты иранской ядерной программы подверглись уничтожению, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во втором обращении к нации после ударов США по объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Обещание по уничтожению ядерных объектов Ирана теперь сдержано, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, обращаясь к нации во второй раз после атаки США на объекты ядерной программы ИРИ.

"Вы помните, что с самого начала операции я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено"

– Нетаньяху

Он напомнил, что несколько часов назад США ударили по ключевым объектам иранской ядерной программы – в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам израильского премьера, удар наносился при полной координации между им самим и президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, полная оперативная координация производилась между ЦАХАЛ и армией США.

Нетаньяху констатировал, что американская сторона продолжила с большей интенсивностью удары, которые наносили израильские ВВС и "Моссад" по иранской ядерной программе, по его словам, несущей угрозу для существования Израиля и безопасности всего мира.

Кроме того, премьер Израиля добавил, что по окончании операции ему позвонил Дональд Трамп.

"Это был очень теплый, очень трогательный разговор... Президент Трамп - сильный лидер свободного мира. Он большой друг Израиля, друг, как никто другой"

– Нетаньяху