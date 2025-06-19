Трамп обсудил с Нетаньяху удары США по Ирану

Глава Белого дома созвонился с премьером Израиля. Телефонная беседа двух лидеров состоялась после американской атаки на ядерные объекты Ирана.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Согласно информации телеканала CNN, который ссылается на чиновников Белого дома, беседа двух лидеров состоялась после атаки США на ядерные объекты Ирана.
Подробности разговора Трампа и Нетаньяху на данный момент не сообщаются.
Напомним, в ночь с 21 на 22 июня ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана. Вашингтон отмечает, что в ходе этой атаки все объекты по обогащению урана в Исламской Республике были уничтожены.