Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану

Биньямин Нетаньяху оценил сегодняшнюю атаку США на ядерные объекты Ирана. Он подчеркнул, что эти действия Вашингтона изменят историю.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за сегодняшние удары по ядерным объектам Ирана.

В видеозаявлении премьера еврейского государства сказано, что эта атака США изменит историю.

"Поздравляю, президент Трамп. Ваше смелое решение нацелиться на ядерные объекты Ирана с помощью устрашающей и праведной мощи США изменит историю"

– Биньямин Нетаньяху

Он подчеркнул, что США сделали то, чего не могла сделать ни одна другая страна на земле.

"История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный в мире режим самого опасного в мире оружия"

– премьер Израиля

По его словам, сегодня поворотный момент истории, который поможет в дальнейшем прийти к процветанию и миру на Ближнем Востоке.

"Трамп и я часто говорим о мире через силу. Сначала приходит сила, потом приходит мир. И сегодня вечером президент Трамп и США действовали с большой силой"

– премьер еврейского государства