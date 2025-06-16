Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за сегодняшние удары по ядерным объектам Ирана.
В видеозаявлении премьера еврейского государства сказано, что эта атака США изменит историю.
"Поздравляю, президент Трамп. Ваше смелое решение нацелиться на ядерные объекты Ирана с помощью устрашающей и праведной мощи США изменит историю"
– Биньямин Нетаньяху
Он подчеркнул, что США сделали то, чего не могла сделать ни одна другая страна на земле.
"История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный в мире режим самого опасного в мире оружия"
– премьер Израиля
По его словам, сегодня поворотный момент истории, который поможет в дальнейшем прийти к процветанию и миру на Ближнем Востоке.
"Трамп и я часто говорим о мире через силу. Сначала приходит сила, потом приходит мир. И сегодня вечером президент Трамп и США действовали с большой силой"
– премьер еврейского государства