Горнолыжный курорт "Эльбрус" прирастет новыми канатками

Кабардино-балкарский горнолыжный курорт "Эльбрус", признанный лучшим в России в минувшем сезоне, не намерен почивать на лаврах и продолжит развивать свою инфраструктуру в будущем 2026 году.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, раскинувшийся на склонах величественной высочайшей вершины Европы, в будущем году продолжит активно развивать инфраструктуру, сообщили на церемонии официального открытия зимнего сезона отдыха, прошедшего накануне, рассказал генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

"В следующем году мы начнем строительство еще четырех канатных дорог и 12 км трасс восточного сектора. Они разгрузят зону подъема на поляне Азау. Оборудование будет производства отечественной компании "Руслет". Новую инфраструктуру планируется создать до конца 2028 года"

- Андрей Юмшанов

С их строительством совпадет и завершение строительства пятиэтажного сервисного центра на поляне Азау – весь внешний вид курорта будет приведен к единому архитектурному коду, и это будет совсем иное качество отдыха, - рассказал гендиректор, передает ТАСС.

На стройку также вышел спортивно-оздоровительный центр "Азау", который возводит отель на 388 мест, добавил Андрей Юмшанов. Улучшится и качество работы спасателей –них на высоте 3,9 тыс м завершается строительство нового альпинистского городка из 15 жилых модулей на 68 человек, один из которых получат сотрудники МЧС, он откроется будущим летом.

Напомним, мы писали о том, что накануне на курорте "Эльбрус" стартовал зимний курортный сезон в России, в церемонии участвовал министр экономического развития страны Максим Решетников.