Россия инвестирует в Эльбрус 13 млрд рублей

МЭР РФ планирует довести федеральные инвестиции в курорт "Эльбрус" до 32 млрд рублей: оставшиеся 13 млрд будут вложены в ближайшие годы. Одновременно курорт получает и частные инвестиции, чей размер за четыре года приблизится к 40 млрд рублей.

Минэкономразвития России опубликовало решение об инвестировании курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии – в него будет вложено из федерального бюджета 13 млрд рублей в 2026-2029 годах. Инвестиционный план стал итогом поездки главы ведомства Максима Решетникова на курорт, где он накануне официально открыл горнолыжный сезон в России.

В ведомстве уточнили, что в предыдущие десять лет "Эльбрус" получил почти 19 млрд рублей федеральных средств.

Сегодня курорт развивается в режиме частно-государственного партнерства. Кавказ.РФ занимается общим развитием инфраструктуры "Эльбруса", а частный бизнес строит отели и запускает сервисы. Привлекательность курорта основана на статусе особой экономической зоны.

В МЭР отметили, что в особой экономической зоне действует уже 29 резидентов, вложивших в развитие своих проектов 2,5 млрд – а в 2026-2029 годах ожидается приток инвестиций в размере 35 млрд рублей.