Военные учения по противоракетной обороне провели Москва и Пекин

Китай подтвердил проведение совместных военных учений с Россией. Они состоялись на российской территории на этой неделе.
Россия и Китай провели совместные военные учения по противоракетной обороне. Соответствующую информацию распространило 7 декабря Минобороны КНР.
В китайском министерстве отметили, что учения состоялись на российской территории в начале этого месяца. При этом там не стали называть точную этих учений и приводить какие-либо подробности мероприятия.
"Совместные учения не направлены против третьих стран и не имеют никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации"
– Минобороны Китая
Напомним, в начале текущей недели глава МИД КНР Ван И посещал Москву. В ходе этой поездки он провел ряд встреч.