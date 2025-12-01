Военные учения по противоракетной обороне провели Москва и Пекин

Китай подтвердил проведение совместных военных учений с Россией. Они состоялись на российской территории на этой неделе.

Россия и Китай провели совместные военные учения по противоракетной обороне. Соответствующую информацию распространило 7 декабря Минобороны КНР.

В китайском министерстве отметили, что учения состоялись на российской территории в начале этого месяца. При этом там не стали называть точную этих учений и приводить какие-либо подробности мероприятия.

"Совместные учения не направлены против третьих стран и не имеют никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации"

– Минобороны Китая

Напомним, в начале текущей недели глава МИД КНР Ван И посещал Москву. В ходе этой поездки он провел ряд встреч.