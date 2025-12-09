Экспорт машин из Грузии вырос на 227%

Импорт авто в РФ из Грузии в ноябре вырос в 3 раза. Итоги 11 месяцев тоже показывают трехкратный рост до 34,5 тыс. машин. Больше всего везут BMW.

В ноябре зафиксирован резкий скачок импорта в Россию подержанных автомобилей из Грузии в Россию. Объем ввоза достиг 4778 единиц, что на 227% превышает показатель прошлого года (1461 автомобиль).

Больше всего в ноябре ввезли автомобилей BMW (926 шт.). Также в лидерах оказались Toyota (441 шт), Volkswagen (414 шт), Hyundai (373 шт) и Kia (352 шт).

За одиннадцать месяцев 2025 года общий объем российского импорта подержанных грузинских автомобилей достиг 34,6 тыс единиц. Этот показатель более чем в три раза (на 218%) превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было ввезено 10,9 тыс машин