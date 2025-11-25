В Ереване тушили пожар в одном из банков

Сегодня утром в одном из банков в ереванском районе Канакер-Зейтун в фойе здания вспыхнул пожар, тушить который оперативно прибыли несколько бригад пожарных-спасателей, пострадал один человек.

Сегодня ранним утром в одном из банков, расположенных на улице Паруйра Севака в районе Канакер-Зейтун в Ереване вспыхнул пожар, в котором пострадал один человек, сообщает спасательная служба МВД Армении.

Диспетчерская приняла сообщение о возгорании в 06:18, после чего на место происшествия были направлены 4 бригады пожарных-спасателей, оперативная группа национального центра кризисного управления и дежурная группа отдела организации работ по пожаротушению и спасению, передает Sputnik Армения.

По прибытии на место пожарные выяснили, что горит фойе здания, где размещается банк.

Огнеборцы локализовали возгорание в 07:00, а полностью потушили его уже в 07:09. Фойе частично сгорело, а пострадавший был выведен из здания и госпитализирован медиками, подробностей о его состоянии не сообщается.