Иран и Казахстан нарастят взаимные инвестиции

Казахстан и Иран договорились нарастить взаимные инвестиции и активизировать взаимодействие в различных сферах экономики, включая грузоперевозки по коридору "Север – Юг" и железной дороге Казахстан – Иран.

В столице Казахстана Астане сегодня прошли переговоры президента страны Касым-Жомарта Токаева и его иранского коллеги Масуда Пезешкиана и представительной делегации Ирана, которую возглавляет президент ИРИ, находящийся в Республике Казахстан с официальным визитом, сообщили в Акорде.

В ходе встречи стороны приняли ряд важных решений, направленных на рост торговли и ее диверсификации, а также на усиление политического и экономического взаимодействия двух стран.

"Следует активизировать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспортно-логистической, горнодобывающей промышленности, медицины и передовых технологий. Уверен, что подписанные сегодня документы послужат мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия"

- Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстан поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране, отметив большую роль в активизации торговли Делового совета и максимально эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании потенциала транспортного коридора "Север – Юг" и железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Иран.

Главы государств обсудили и активизацию культурно-гуманитарных связей, в рамках которых на казахской земле могут построить историко-культурный комплекс, посвященный наследию великого мыслителя аль-Фараби: исторические связи двух народов имеют огромную глубину.

Также стороны договорились о проведении в ближайшие годы Дней культуры, расширении студенческих обменов между вузами, налаживании сотрудничества медицинских организаций и фармацевтических производств.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан приняли Совместное заявление и подписали ряд межправительственных и межведомственных документов, в числе которых - договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о международных автомобильных перевозках, Программа сотрудничества между внешнеполитическим ведомствами двух стран, Программа культурного обмена и ряд других документов.