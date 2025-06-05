Азербайджан совершил значительный скачок в рейтинге экологии

Аналитики алгоритма StartupBlink, оценивая глобальный, региональный и национальный уровень развития экологии, выбрали Азербайджан в категории "Крупнейший мировой прогресс" – страна поднялась сразу на 6 мест в мировом рейтинге.

Азербайджан достиг крупнейшего глобального подъема среди экосистем Центральной Азии, поднявшись сразу на 6 позиций в мировом рейтинге, сообщили аналитики исследовательской платформы в сфере инновационной экономики StartupBlink.

По результатам рейтинга StartupBlink Startup Ecosystem Awards за 2025 год, итоги которого подвели 25 ноября, столь высоко была оценена инновационная экосистема Азербайджана – это наивысший результат среди стран Центральной Азии в данной категории, говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации.

Лауреатом премии стало Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана, которое оказало существенное влияние на развитие инновационной инфраструктуры и формирование в Азербайджане устойчивой стартап-экосистемы.

Рейтинг StartupBlink Startup Ecosystem Awards каждый год определяет лучшие мировые инновации, в нынешнем году ими стали 22 экосистемы 18 стран, которые получили награды по 40 оценочным параметрам.