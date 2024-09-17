Вестник Кавказа

Всемирный день окружающей среды-2026 пройдет в Азербайджане

Всемирный день окружающей среды-2026 пройдет в Азербайджане
Южная Корея сегодня передаст Азербайджану эстафету проведения Всемирного дня окружающей среды в 2026 году – символично то, что он пройдет в стране, успешно внедряющей "зеленые" технологии.

Южная Корея сегодня проводит Всемирный день окружающей среды – он организован Программой ООН по окружающей среде (UNEP) и посвящен охране природы.

Одним из пунктов праздничных мероприятий станет церемония передачи эстафеты праздника, который в будущем 2026 году примет Азербайджан, сообщает Trend.

У Всемирного дня окружающей среды богатая история – он отмечается с 1973 года, а его мероприятия, проводимые под эгидой UNEP - крупнейшая глобальная экологическая платформа, которая объединяет миллионы людей в деле защиты планеты от пагубного воздействия на ее природу.

То, что Азербайджан станет страной-хозяйкой этого глобального мероприятия в 2026 году, демонстрирует доверие мирового сообщества к стране, давно и успешно внедряющей "зеленые" технологии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
485 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.