Иран хочет заключить сделку с США – Трамп

Тегеран хотел бы прийти к сделке с Вашингтоном, считает американский президент Дональд Трамп.
"Иран хотел бы заключить сделку со мной"
– Дональд Трамп
Кроме того, глава американского государства снова выразил мнение, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке было бы невозможно без ударов, которые ВС США нанесли
по ключевым ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Он отметил, что Тегеран "может попробовать" возродить свою ядерную программу. Однако при этом Трамп предупредил, что этот процесс, с одной стороны, потребует большого количества времени, а с другой – если Иран будет восстанавливать ее не имея сделки с США, то американская армия снова уничтожит ее.
"Мы можем очень быстро уничтожить их ракеты"
– Дональд Трамп