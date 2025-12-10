Иран хочет заключить сделку с США – Трамп

Власти Ирана стремятся достичь соглашения с Америкой, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. Он также допустил возможность нанесения новых ударов по Ирану.

Тегеран хотел бы прийти к сделке с Вашингтоном, считает американский президент Дональд Трамп.

"Иран хотел бы заключить сделку со мной"

– Дональд Трамп

Кроме того, глава американского государства снова выразил мнение, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке было бы невозможно без ударов, которые ВС США нанесли

по ключевым ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Он отметил, что Тегеран "может попробовать" возродить свою ядерную программу. Однако при этом Трамп предупредил, что этот процесс, с одной стороны, потребует большого количества времени, а с другой – если Иран будет восстанавливать ее не имея сделки с США, то американская армия снова уничтожит ее.

"Мы можем очень быстро уничтожить их ракеты"

– Дональд Трамп