Папа римский получил приглашение посетить Казахстан

Президент Казахстана официально пригласил Папу римского посетить республику с апостольским визитом. Первый визит Лев XIV совершил в Турцию.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев передал Папе Римскому приглашение совершить апостольский визит в республику, информирует пресс-служба верхней палаты парламента РК.

Приглашение Токаева поступило понтифику во время аудиенции спикером казахстанского сената.

"Спикер сената Маулен Ашимбаев передал папе Римскому Льву XIV специальное послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава государства направил понтифику тёплые приветствия и официально пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в нашу страну"

– пресс-служба

Сообщается, что во время аудиенции папа Лев XIV дал высокую оценку вкладу Казахстана в укрепление согласия между представителями разных религий, также понтификом была подтверждена готовность к дальнейшему сотрудничеству с республикой.

Отметим, что первый зарубежный визит Лев XIV совершил в конце ноября 2025 года, он посетил Турцию, а затем Ливан