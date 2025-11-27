Папа римский получил приглашение посетить Казахстан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев передал Папе Римскому приглашение совершить апостольский визит в республику, информирует пресс-служба верхней палаты парламента РК.
Приглашение Токаева поступило понтифику во время аудиенции спикером казахстанского сената.
"Спикер сената Маулен Ашимбаев передал папе Римскому Льву XIV специальное послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава государства направил понтифику тёплые приветствия и официально пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в нашу страну"
– пресс-служба
Сообщается, что во время аудиенции папа Лев XIV дал высокую оценку вкладу Казахстана в укрепление согласия между представителями разных религий, также понтификом была подтверждена готовность к дальнейшему сотрудничеству с республикой.
Отметим, что первый зарубежный визит Лев XIV совершил в конце ноября 2025 года, он посетил Турцию, а затем Ливан