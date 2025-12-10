Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС

Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС в Москве подтвердил, что Армения готова к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках объединения. Также он указал на важность развития экономических связей и разблокировки коммуникаций в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседании Евразийского межправительственного совета в Москве сообщил, что Ереван готов к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС и выступает за расширение географии внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза.

Прежде всего председатель правительства Армении подтвердил готовность республики к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках союза.

"Республика Армения придает особое значение расширению географии внешнеэкономических связей ЕАЭС, рассматривая это направление как ключевой фактор дальнейшего укрепления роли организации в мировой экономике"

Он отметил, что новые соглашения о свободной торговле активизирует диалог, а также работают на повышение конкурентоспособности ЕАЭС, для экономического роста стран объединения открываются новые возможности.

Также Пашинян указал что углублению экономических связей способствуют положительные изменения, происходящие в регионе.

"Разблокировка региональных коммуникаций может стать важным фактором расширения региональных связей и укрепления экономической устойчивости для всех стран большого региона"

Армянский премьер поприветствовал решение азербайджанского лидера Ильхама Алиева "по разблокировке транзита для грузов, направленных в Армению через территорию Азербайджана", назвав это одним "из значимых достижений в рамках установления мира и стабильности" на Южном Кавказе.

Отметим, что Пашинян прибыл в Москву на заседание межправсовета ЕАЭС из Гамбурга, где заявил о стремлении Армении вступить в Евросоюз.