В Абхазии на Рице выпал первый снег

В ночь на субботу в Рицинском нацпарке в Абхазии выпал первый этой зимой снег. Дороги расчищены, ограничений на посещение нет.
В Рицинском реликтовом национальном парке в Абхазии 13 декабря выпал снег, рассказал главный лесничий заповедника Тенгиз Джергения, передает Sputnik.
"Сегодня ночью начался снег. Выпало около 10 сантиметров осадков. Оперативно отправили спецтехнику для расчистки дорог. Навели порядок"
– Тенгиз Джергения
Он добавил, что ограничений на посещение Рицы в связи с появлением снега нет, нацпарк открыт для туристов, которые имеют возможность увидеть знаменитое озеро, в окружении новогоднего пейзажа.
"А на смотровой озера Рица уже и елку нарядили"
– Тенгиз Джергения
Сообщается, что ближайшей ночью температура в нацпарке опустится ниже нуля, с 14 декабря службы нацпарка приступят к обработке дорог песком.