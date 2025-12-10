Вестник Кавказа

Началась реализация Соглашения о свободной торговле с Ираном

Началась реализация Соглашения о свободной торговле с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о старте реализации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

Стартовала практическая реализация Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета, которое проходит сегодня в Москве.

"Началась практическая реализация Соглашения о свободной торговле с Ираном"

– Михаил Мишустин

По его словам, заключены соглашения также с ОАЭ и Монголией. Председатель правительства РФ добавил, что в конце прошлого месяца был проведен "первый раунд переговоров с Индией".

Мишустин также сообщил, что для образования новых устойчивых цепочек поставок и продвижения производимых в ЕАЭС товаров на внешние рынки необходимо продолжать удерживать прежний темп.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
705 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.