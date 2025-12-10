Началась реализация Соглашения о свободной торговле с Ираном

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о старте реализации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

Стартовала практическая реализация Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета, которое проходит сегодня в Москве.

"Началась практическая реализация Соглашения о свободной торговле с Ираном"

– Михаил Мишустин

По его словам, заключены соглашения также с ОАЭ и Монголией. Председатель правительства РФ добавил, что в конце прошлого месяца был проведен "первый раунд переговоров с Индией".

Мишустин также сообщил, что для образования новых устойчивых цепочек поставок и продвижения производимых в ЕАЭС товаров на внешние рынки необходимо продолжать удерживать прежний темп.