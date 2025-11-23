США захватили крупный танкер с нефтью из Ирана и Венесуэлы

Спецслужбы США минувшей ночью арестовали у берегов Венесуэлы крупный танкер с грузом нефти, который, как полагает генпрокурор страны Пэм Бонди, перевозил подсанкционное "черное золото" из Ирана и Венесуэлы.

Власти США реализовали "ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти", арестовав судно у побережья Венесуэлы, сообщила в одной из соцсетей генпрокурор Пэм Бонди.

В США подозревают, что захваченное судно могло перевозить нефть из Венесуэлы и Ирана, захват производился при поддержке министерства войны и ФБР, отметила генпрокурор, передает РИА Новости.

"Федеральное бюро расследований, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке министерства войны провели операцию по аресту танкера по перевозке сырой нефти"

- Пэм Бонди

Власти Ирана и Венесуэлы на захват танкера пока не отреагировали.