Азербайджан развивает "зеленую" энергетику на освобожденных территориях

Процесс превращения освобожденных территорий Азербайджана в передовой центр чистой энергетики набирает заметные обороты. Такую оценку динамике процесса дал руководитель пресс-службы Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Камал Гаджиев.
Выступая на профильной конференции в Карабахском университете, представитель ведомства напомнил, что освобожденные территории указом президента Азербайджана Ильхама Алиева определены в качестве пространства зеленой энергетики. Для реализации этой задачи совместно с японской компанией TEPSCO разработана концепция, нацеленная на освоение и преобразование богатых природные ресурсов региона.
Данная инициатива предполагает реализацию комплексной программы, включающей:
- развитие чистой энергогенерации;
- внедрение стандартов энергоэффективности;
- перевод транспорта на электротягу;
- массовую установку солнечных панелей на крышах;
- переход на автономное солнечное уличное освещение;
- использование возобновляемых источников для систем теплоснабжения;
- внедрение "умного" управления энергопотреблением и технологий преобразования отходов в энергию.