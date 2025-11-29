Вестник Кавказа

Азербайджан развивает "зеленую" энергетику на освобожденных территориях

Аскеран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан приступает к масштабной реализации проекта по превращению Карабаха и Восточного Зангезура в процветающую зону чистой энергии.

Процесс превращения освобожденных территорий Азербайджана в передовой центр чистой энергетики набирает заметные обороты. Такую оценку динамике процесса дал руководитель пресс-службы Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Камал Гаджиев.

Выступая на профильной конференции в Карабахском университете, представитель ведомства напомнил, что освобожденные территории указом президента Азербайджана Ильхама Алиева определены в качестве пространства зеленой энергетики. Для реализации этой задачи совместно с японской компанией TEPSCO разработана концепция, нацеленная на освоение и преобразование богатых природные ресурсов региона.

Данная инициатива предполагает реализацию комплексной программы, включающей: 

  • развитие чистой энергогенерации;
  • внедрение стандартов энергоэффективности;
  • перевод транспорта на электротягу; 
  • массовую установку солнечных панелей на крышах;
  • переход на автономное солнечное уличное освещение; 
  • использование возобновляемых источников для систем теплоснабжения;
  • внедрение "умного" управления энергопотреблением и технологий преобразования отходов в энергию.
