Итоги разминирования освобожденных территорий за 5 лет подвели в Азербайджане

В ANAMA рассказали, сколько гектаров земли удалось разминировать на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с момента окончания 44-дневной войны. В Агентстве отметили, что за это время обезврежены десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

В результате операций по гуманитарному разминированию, которые проводятся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с ноября 2020 года, было разминировано 242,7 тыс гектаров земли. Об этом рассказал заведующий отделом просвещения и работы с пострадавшими Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рамиль Азизов.

Он подчеркнул, что в течение 5 лет было найдено и обезврежено 169 972 неразорвавшихся боеприпаса, 39 728 противопехотных мин, 22 822 противотанковых мины.

Рамиль Азизов также поведал, что в гуманитарном разминировании применяется самое современное оборудование.

"В операциях применяются магнитные локаторы и детекторы, дистанционно управляемое механическое оборудование разминирования, металлодетекторы широкого охвата large-loop, приборы глубинного поиска, оборудование типа DGPS для точного определения географических координат на участке, а также различные симуляторы обучения для повышения качества тренингов"

– представитель ANAMA

Он акцентировал внимание на том, что вся эта техника дополняет друг друга и создает условия для точного и безопасного проведения операций. В зависимости от степени загрязнения и рельефа местности на одном участке иногда применяются несколько методик разминирования.

Ранее в этом месяце министерство иностранных дел республики опубликовало заявление, в котором сообщила, что жертвами мин с момента окончания Отечественной войны Азербайджана, длившейся 44 дня, стали 412 человек.