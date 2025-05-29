Азербайджан очистил от мин свыше 240 тыс га своей территории

В ANAMA поделились итогами работы по разминированию за последние пять лет. Согласно данным агентства, от мин очищено более 240 тыс га территории Азербайджана.

Азербайджанское агентство по разминированию ANAMA опубликовало данные о результатах проделанной за последние пять лет работы. Согласно отчету, усилиями саперов от мин очищено свыше 240 тыс га освобожденных земель.

По данным ANAMA , обезврежено свыше 227 тыс мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В агентстве также рассказали о принципах работы по разминированию. Специалисты отдают приоритет тем районам, где в ближайшее время планируется восстановление. Это позволяет ускорить темпы восстановления территорий. Саперы также применяют современную технику и беспилотники для более эффективной работы.

Ранее глава АNAMA Вугар Сулейманов сообщил, что армянскими военными было заложено более 1,5 млн мин. Более 400 граждан Азербайджана погибли или были ранены в результате срабатывания взрывных устройств.