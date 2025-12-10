Али Асадов встретился с Ираклием Кобахидзе

Премьеры Азербайджана и Грузии провели встречу в Туркменистане. Главы правительств обсудили перспективные направления сотрудничества.

Глава правительства Азербайджана Али Асадов встретился с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в Туркменистане, передает пресс-служба азербайджанского кабмина.

В процессе переговоров премьеры двух стран отметили высокий уровень развития сотрудничества двух стран по самому широкому спектру вопросов: от инвестиций и нефтегазовой отрасли до "зеленой" энергетики.

Главы правительств в ходе переговоров также затронули перспективные направления партнерства.

Напомним, что в Ашхабаде в эти дни проходит форум, который приурочен к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.