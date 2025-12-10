Вестник Кавказа

Кавелашвили утвердил поправки, ужесточающие правила проведения митингов в Грузии

Кавелашвили утвердил поправки, ужесточающие правила проведения митингов в Грузии
© Фото: Соцсети Михаила Кавелашвили
Президент Грузии Кавелашвили подписал изменения в закон о собраниях. Теперь в Грузии акции протеста должны быть одобрены властями.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили утвердил новую редакцию закона "О собраниях и демонстрациях". 

Ранее грузинские парламентарии проголосовали за поправки в третьем чтении. Изменения ужесточают правила проведения протестных акций в Грузии. 

Например, согласно нововведениям, организаторы акций должны заранее сообщать правоохранителям о планируемых мероприятиях. Власти также могут предоставить альтернативную площадку, если предложенное организаторами место будут угрожать общественной безопасности или создавать помехи транспорту. 

Предусмотрены и санкции в отношении нарушителей. Участники несогласованной акции получат административный арест на 15 суток, организаторы – на 20.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
955 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.