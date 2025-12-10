Кавелашвили утвердил поправки, ужесточающие правила проведения митингов в Грузии

Президент Грузии Кавелашвили подписал изменения в закон о собраниях. Теперь в Грузии акции протеста должны быть одобрены властями.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили утвердил новую редакцию закона "О собраниях и демонстрациях".

Ранее грузинские парламентарии проголосовали за поправки в третьем чтении. Изменения ужесточают правила проведения протестных акций в Грузии.

Например, согласно нововведениям, организаторы акций должны заранее сообщать правоохранителям о планируемых мероприятиях. Власти также могут предоставить альтернативную площадку, если предложенное организаторами место будут угрожать общественной безопасности или создавать помехи транспорту.

Предусмотрены и санкции в отношении нарушителей. Участники несогласованной акции получат административный арест на 15 суток, организаторы – на 20.