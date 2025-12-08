В Израиле запретили мобильные телефоны в начальной школе

Израиль ввел запрет на использование смартфонов в начальной школе. Этой мерой власти страны стремятся снизить психологическую нагрузку на детей.

Власти Израиля ввели запрет на использование мобильных телефонов в начальной школе. Автором инициативы стал глава Минобразования страны Йоав Киш, который заявил о начале действия запрета с февраля следующего года.

"Я принял решение о введении новой политики, согласно которой использование мобильных телефонов детьми на территории начальных школ будет запрещено, начиная с предстоящего праздника Ту би-Шват (будет отмечаться 1-2 февраля - ред.)"

– Йоав Киш

Как отметил глава ведомства, инициатива направлена на исключение отвлекающих факторов из учебного процесса. По словам Киша, власти опирались на результаты исследований, которые выявили связь психологических проблем у детей с частым использованием гаджетов.

Отметим, что на этой неделе Австралия ввела полный запрет на использование социальных сетей для подростков младше 16 лет, став первой страной в мире с подобного рода законом.