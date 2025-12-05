Скорый переход ко второму этапу урегулирования в секторе Газа анонсировали в Израиле

Премьер Израиля сообщил о скором переходе ко второму этапу перемирия в секторе Газа. Он также отметил, что через несколько недель обсудит данный вопрос с главой Белого дома.

Второй этап плана Соединенных Штатов по прекращению войны в секторе Газа очень близок. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед журналистами в Иерусалиме.

На этой встрече также присутствовал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Глава правительства еврейского государства поведал, что конце этого месяца он проведет важные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которых будет обсуждаться, как обеспечить выполнение второго этапа плана.

Напомним, в прошлом месяце Трамп пригласил Нетаньяху в Белый дом в ближайшее время, однако точная дата поездки пока неизвестна.

Израильский премьер акцентировал внимание на том, что поговорит с главой Белого дома, как положить конец господству радикальной группировки ХАМАС в Газе.