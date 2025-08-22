МИД России назвал взаимодействие со странами Каспия приоритетом внешней политики

Приоритетом внешней политики России на сегодняшний день является развитие всестороннего взаимодействия со странами Каспийского региона, сообщили сегодня в министерстве иностранных дел страны.

Одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации, определяющим формирования евразийской архитектуры сотрудничества и безопасности, является активное развитие всестороннего взаимодействия со странами Каспийского региона, заявили в МИД РФ.

"В своем выступлении на заседании на пятом заседании Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству с участием представителей федеральных органов власти и глав прикаспийских регионов России об этом заявил глава ведомства Сергей Лавров"

- МИД России

Россия сохраняет приверженность принципам, закрепленным в конвенции о правовом статусе Каспийского моря 2018 года, отмечая исключительную компетенцию пяти прикаспийских государств в решении любых вопросов, касающихся Каспийского моря, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.

Также в дипведомстве страны отметили положительный опыт проведения X Каспийского медиафорума и фестиваля "Каспийские сезоны", а также Каспийского цифрового форума и Молодежного образовательного форума "БерегА", которые прошли с участием представителей всех каспийских стран.

Также значительный результат был достигнут в ходе первого Международного форума губернаторов прибрежных регионов Каспийского моря, который прошел 18-19 ноября по инициативе Ирана, заключили в министерстве иностранных дел России.