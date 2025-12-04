Вестник Кавказа

Путин: необходимо развивать регионы в рамках нацпроектов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ Владимир Путин призвал уделить особое внимание региональному развитию при реализации национальных проектов.

Национальные проекты, направленные на развитие экономики, необходимо проводить в региональной парадигме, с учетом ситуации на разных территориях, такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Соответствующее указание он произнес в ходе проведения заседания Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"Подчеркну, экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты Федерации. И в этой связи прошу усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах"

— Владимир Путин

Кроме того, глава государства подчеркнул, что необходимо обратить внимание на разрыв в уровне экономического потенциала регионов и стремиться к его устранению.

