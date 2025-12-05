Песков исключил возможность встречи Путина и Трампа в декабре

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, по словам Дмитрия Пескова, не встретятся до конца текущего года, так как их переговорам должна предшествовать подготовка.

Речи о встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа до нового года не идет, такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока об этом речи не идет, встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной"

– Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, чтобы встреча Путина и Трампа принесла плоды, необходимо осуществить работу на экспертном уровне, она проводится в данный момент.

Песков уточнил, что пока Москве неизвестно, к чему привели переговоры с представителями Украины, которые состоялись во Флориде.

"Когда узнаем, тогда и будет понятно, куда двигаться дальше"

– Дмитрий Песков