Год экологии пройдет в Ингушетии в 2026 году

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 2026-й Годом экологии в республике. В числе основных задач – сохранение окружающей среды и воспитание экологической культуры.

Следующий год станет Годом экологии в Ингушетии, соответствующий указ подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Наша цель – сохранение окружающей среды, обеспечение рационального использования природных ресурсов и формирование экологической культуры в обществе"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава республики дал поручение правительству сформировать оргкомитет, а также составить план ключевых мероприятий.

Калиматов подчеркнул, что республиканские СМИ должны будут широко освещать события Года экологии, а муниципалитетам и организациям рекомендовано принимать в них активное участие.

Он добавил, что в рамках Года экологии будут задействованы почти все сферы, начиная от образования и заканчивая промышленностью, причем акцент будет сделан на экологическом воспитании молодого поколения.