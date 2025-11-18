Год экологии пройдет в Ингушетии в 2026 году

Следующий год станет Годом экологии в Ингушетии, соответствующий указ подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Наша цель – сохранение окружающей среды, обеспечение рационального использования природных ресурсов и формирование экологической культуры в обществе"
– Махмуд-Али Калиматов
Глава республики дал поручение правительству сформировать оргкомитет, а также составить план ключевых мероприятий.
Калиматов подчеркнул, что республиканские СМИ должны будут широко освещать события Года экологии, а муниципалитетам и организациям рекомендовано принимать в них активное участие.
Он добавил, что в рамках Года экологии будут задействованы почти все сферы, начиная от образования и заканчивая промышленностью, причем акцент будет сделан на экологическом воспитании молодого поколения.