Новую программу для улучшения ситуации в экологии реализуют в Ингушетии

В Ингушетии намерены улучшить качество питьевой воды и усилить борьбу с загрязнениями почвы сточными водами. Все это планируется сделать с помощью новой программы по улучшению экологической ситуации в регионе.

Власти Ингушетии благодаря новой программе рассчитывают решить проблемы качества питьевой воды и загрязнения почвы сточными водами. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"По итогам расширенного заседания правительства Ингушетии поручил разработать "дорожную карту" по улучшению экологической ситуации, определить ответственных и установить персональную ответственность на каждом уровне"

– руководитель республики

Калиматов подчеркнул, что ситуация в данной сфере требует особенного внимания. Он пояснил, что в республике наблюдаются проблемы с качеством питьевой воды. Кроме того, глава Ингушетии обратил внимание на то, что водоемы не везде соответствуют стандартам, а сточные воды загрязняют почву.

В связи с этим на региональном уровне принято решение объявить 2026 год Годом экологии и разработать специальную программу, направленную на реализацию комплексных мероприятий.