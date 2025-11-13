Токаев: партнерство Казахстана и России вышло на новый виток развития

Политический диалог России и Казахстана обрел новую позитивную динамику, такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя российско-казахстанские отношения, сообщила пресс-служба Акорды.
Соответствующее высказывание казахстанский лидер озвучил в ходе встречи с послом России в РК Алексеем Бородавкиным.
"Благодаря совместным усилиям многоплановое сотрудничество Казахстана и России успешно развивается по всем направлениям"
– Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, Токаев отметил свой недавний государственный визит в РФ и встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, итоги этого визита можно назвать очень конструктивными, они дали импульс плодотворному партнерству Москвы и Астаны.