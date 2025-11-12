Несмотря на слухи о том, что якобы Казахстан и остальная Средняя Азия развернулись в сторону США после саммита в Вашингтоне, президент РК Касым-Жомарт Токаев доказал, что он и его соседи хотят всего лишь проводить многовекторную политику - а с Россией снижать темпы взаимодействия они не намерены.

Государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию, стал первым в истории казахстанско-российских отношений. Переговоры президента России Владимира Путина с казахстанским коллегой завершились 12 ноября подписанием Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве двух стран.

Протокольные особенности встречи

По прибытии в аэропорт столицы РФ высокопоставленного гостя встречал первый вице-премьер России Денис Мантуров. Традиционный церемониал — красная дорожка, почетный караул, исполнение государственных гимнов — был полностью соблюден.

Самолет президента Казахстана в российском небе сопровождали истребители Су-35, а транспортировка по городу осуществлялась на лимузине Aurus Senator, что стало символическим жестом уважения к принимающей стороне.

Основные договоренности

Документ, подписанный главами государств в Кремле, закрепляет стратегический характер партнерства России и Казахстана. В числе ключевых положений — обязательства Москвы по строительству первой атомной электростанции в Казахстане с участием корпорации "Росатом".

Декларация подчеркивает поддержку продвижения русского языка как средства межгосударственного общения в рамках СНГ, а также совместное развитие космических программ на базе Байконура.

Российская и казахстанская стороны также договорились о координации усилий по сохранению водных ресурсов Каспийского моря и расширению экономического сотрудничества с использованием национальных валют.

Взгляды лидеров

Владимир Путин, комментируя итоги переговоров, отметил: "Важным итогом визита стала Декларация о переходе российско-казахстанских отношений на качественно новый, еще более продвинутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: "Стратегическое партнерство и союзнические отношения — это не просто фигура речи и политическая вежливость, а суть сотрудничества между двумя странами, отражающая новые геополитические реалии".

В ходе переговоров были обсуждены вопросы укрепления координации в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Дипломатический мастер-класс

На неформальной встрече в Сенатском дворце Кремля Токаев, приняв приглашение Путина на совместный чай, подчеркнул: "Действительно, сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые наблюдения, с которыми я хотел бы поделиться с вами как со старшим товарищем".

Сдержанность и выдержанность президента Казахстана в общении с российским коллегой можно объяснить стремлением сохранить конструктивный диалог и продемонстрировать высокий уровень взаимодействия с Россией, несмотря на домыслы о развороте Казахстана на Запад и определенные расхождения, связанные с позицией Токаева по Абхазии и Южной Осетии.

Культурный аспект

Кульминацией государственного визита стал гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре, символизирующий не только гуманитарное сближение, но и глубокое культурное партнерство. Путин и Токаев наблюдали выступления из царской ложи, а финальной точкой стало совместное исполнение песни "Земля казахов".

Совместное посещение подобного мероприятия — яркий знак доверия и дружбы между странами.

Многовекторность

6 ноября США и страны Центральной Азии провели свой второй саммит. Некоторые наблюдатели отмечали, что регион якобы разворачивается в сторону Запада и чуть ли не готов присоединиться к антироссийским санкциям. На деле Казахстан и остальные четыре центрально-азиатские республики всего лишь расширяют горизонты своей многовекторной политики, заключая выгодные сделки со всеми, кто готов играть по правилам. Взаимодействие с Западом не будет идти в ущерб связям с Россией как по двусторонней линии, так и ЕАЭС или ОДКБ.

Визит Токаева в Москву лишь доказал такое намерение у Астаны и ее соседей.