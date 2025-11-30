Трамп рассказал о политике США по вопросу цен на нефть

США заинтересованы в продолжении активной добычи нефти, но не хотели бы, чтобы цены на нефть снижались так стремительно, как это происходит сейчас, поделился Трамп.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не заинтересован в стремительном снижении нефтяных нефть.

Прежде всего он рассказал, что в настоящее время США добывают больше топлива, чем когда бы то ни было. И это сказывается на ценах на нефть.

"Когда такое происходит, цены снижаются, поэтому цена нефти за баррель снижается очень хорошо"

– Дональд Трамп

При этом американский лидер заметил, что Соединенные Штаты не хотят столько стремительного снижения цен, так как заинтересованы в продолжении добычи.

По его словам, запасов нефти в США хватит на две тысячи лет.

Напомним, с приходом Трампа к власти в 2025 году в США начал действовать новая энергетическая политика, под лозунгом "Бури, детка, бури!" (Drill, baby, drill!). Увеличение добычи энергоресурсов в США и их поставки в другие страны, по плану Трампа, позволят США снизить цены внутри страны и "сделать Америку снова великой".