Трамп рассказал о политике США по вопросу цен на нефть

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не заинтересован в стремительном снижении нефтяных нефть.
Прежде всего он рассказал, что в настоящее время США добывают больше топлива, чем когда бы то ни было. И это сказывается на ценах на нефть.
"Когда такое происходит, цены снижаются, поэтому цена нефти за баррель снижается очень хорошо"
– Дональд Трамп
При этом американский лидер заметил, что Соединенные Штаты не хотят столько стремительного снижения цен, так как заинтересованы в продолжении добычи.
По его словам, запасов нефти в США хватит на две тысячи лет.
Напомним, с приходом Трампа к власти в 2025 году в США начал действовать новая энергетическая политика, под лозунгом "Бури, детка, бури!" (Drill, baby, drill!). Увеличение добычи энергоресурсов в США и их поставки в другие страны, по плану Трампа, позволят США снизить цены внутри страны и "сделать Америку снова великой".