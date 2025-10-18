Россия готова поддерживать стабильность на мировом рынке нефти

Россия, как и ОПЕК+, в случае необходимости будет принимать дополнительные решения по изменениям спроса и предложения на мировом рынке нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Мировой рынок нефти сегодня очень болезненно воспринимает любые изменения спроса и предложения, и страны ОПЕК+, в том числе и Россия, при необходимости будут принимать дополнительные решения для поддержания его стабильности, заявил сегодня в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Стабильность мирового рынка нефти по-прежнему зависит от решений ключевых игроков. Наша главная задача - обеспечение реализации действующих договоренностей в полном объеме… В зависимости от ситуации будут приниматься дополнительные решения"

- Александр Новак

Ранее на встрече представителей страны ОПЕК+ подтвердили действующие договоренности, касающиеся квот на нефтедобычу, как и решение о приостановке наращивания добычи нефти в первом квартале 2026 года.

Ограничения будут действовать до конца 2026 года, а в 2027 году базовые уровни добычи "черного золота" будут определяться на основе механизма оценки максимальных возможностей добывающих мощностей стран-участниц объединения.