Трамп и Индия: что происходит и при чем тут российская нефть?

Уже несколько дней между лидерами США и Индии происходит странный обмен заявлениями, которые противоречат друг другу: президент США утверждает, что Нью-Дели отказался от российской нефти, а индийское руководство это словно бы отрицает. Что на самом деле происходит и причем тут российская нефть?

Что Трамп хочет от Индии?

На днях Дональд Трамп рассказал журналистам, что индийский лидер Нарендра Моди сообщил ему об отказе от закупок нефти из России. Именно этого лидер США добивался от южноазиатской страны и четвертой экономики мира почти полгода.

Я был не рад тому, что Индия покупает нефть, и Моди сегодня убедил меня в том, что закупки больше не производятся. Большой шаг

- Трамп

Индия отказалась от российской нефти?

Отказалась ли Индия от российской нефти, неизвестно. На следующий день после заявления президента США пресс-секретарь индийского МИД заявил, что ему ничего не известно о беседе Трампа и Моди. Индийский лидер о прекращении закупок российских энергоносителей тоже не сообщал.

Почему Трамп давит на Индию?

Оказывая давление на Индию, Дональд Трамп продвигает свою дипломатическую и экономическую повестку, которая укладывается в рамки его стремления приблизить ”Золотой век Америки” и утвердить роль США в качестве глобального миротворца. Запретив Индии покупать российскую нефть глава Белого дома преследует две цели в отношении сразу двух стран:

Трамп хочет, чтобы Россия лишилась значительных финансовых средств, которые она получает от экспорта нефти; Трамп хочет, чтобы Индия закупала энергоресурсы у США.

Кроме того, Трамп также уверен, что если Индия перестанет покупать нефть у России, то конфликт на Украине закончится быстрее. Еще один повод надавить на Индию - ее членство в объединении БРИКС, где также участвует Россия.

Чем Трамп угрожает Индии?

Чтобы добиться такой серьезной уступки от Индии, как отказ от российской нефти, американский лидер угрожает тарифами (пошлинами). По сути, тарифы Трампа для Индии уже действуют с конца августа и составляют 50%, при этом 25 из них за то, что Нью-Дели покупает у России энергоносители.

После Китая Индия оказалась на втором месте по объему действующих пошлин, при этом страна считается близким партнером США. И тарифы Трампа в отношении Индии уже возымели свое действие: за месяц после введения пошлин индийский экспорт в США упал почти на 40% с $8,8 млрд до $5,5 млрд.

Какие отношения между США и Индией?

Индия и США - партнеры и союзники. Нарендра Моди и Дональд Трамп считаются близким друзьями, однако последние полгода страны оказались в ловушке торгово-дипломатического кризиса. В феврале 2025 года стороны намеревались увеличить товарооборот до $500 млрд (в 2024 году он составил чуть больше $129 млрд), в мае американский лидер попытался присвоить себе успех в разрешении индо-пакистанского конфликта, на что Нью-Дели отреагировал отрицательно, и уже в августе Трамп ввел против Индии 50-процентные пошлины. В настоящее время Индия и США ведут переговоры, чтобы прийти к торговому соглашению, удобному для обеих сторон.

Какой объем торговли Индии и США?

Когда США только ввели 50-процентные тарифы против Индии, министр торговли страны заявил, что Нью-Дели не прогнется. При этом США - главный экспортный рынок Индии: в 2024м году объем индийских поставок составил $87,3 млрд. Индия поставляет в США фармацевтические товары, драгоценные камни, текстиль, запчасти для станков, строительные материалы, запчасти для автомобилей, специи, чай и рис. В свою очередь, США отправляют в южноазиатскую страну нефть, промышленное оборудование, в том числе сельскохозяйственное и строительное. При этом торговый дефицит США с Индией составляет более $42 млрд.

Откажется ли Индия от российской нефти?

Индия - второй крупнейший после Китая покупатель российской нефти: на нее приходится более 35% российского нефтяного экспорта. Причина, по которой Индия покупает нефть у России - ее относительная дешевизна в сравнении с общемировыми ценами на нефть из-за введенного в 2022 году ограничения на российские цены до $60 за баррель. Плюс, для партнеров Россия также предлагает скидки.

До 2022 года Индия фактически не закупала российскую нефть, поскольку ее перевозка была дороже, чем у ближневосточной. Однако за счет ограничений на цены, Индия, покупая российский энергоресурс, смогла сэкономить на закупках нефти, по разным оценкам от 10 до $25 млрд за 2023-2024 годы. Это хорошая экономия, но при этом начал падать товарооборот с США. Сможет ли Индия и дальше сохранять непреклонность в своем решении покупать российскую нефть, неизвестно.

Где, если не у России, Индия будет закупать нефть?

До 2022го года основными поставщиками нефти для Индии были ближневосточные страны, однако теперь они не единственное направление, если все-таки российский импорт будет остановлен. Один из пунктов торговых переговоров Вашингтона и Нью-Дели - увеличение закупок энергоресурсов из США как минимум в два раза.

Пресс-секретарь индийского МИД, комментируя заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти, подчеркнул, что у страны две задачи в сфере энергетики: стабильные цены и надежные поставки. И для этого Нью-Дели готов сотрудничать с разными поставщиками. За день до этого министр торговли Индии сообщил о том, что страна готова покупать американскую нефть, если ее устроят цены.

В 2024 году Индия купила нефти из США почти на $5 млрд, а российской - на $52 млрд.