Россия обеспечила Турции $9 млрд на АЭС Аккую

Москва обеспечила Анкаре финансирование на сумму $9 млрд для строительства первой в Турции АЭС Аккую, сумму озвучила турецкая сторона.

Со стороны России обеспечено новое финансирование проекта создания первой турецкой АЭС "Аккую", рассказал глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар.

"Россия обеспечила новое финансирование в размере около $9 млрд для проекта "Аккую"

– Альпарслан Байрактар

Министр пояснил, что данный источник финансирования, по всей видимости, Турция задействует в следующем и в 2027 годах. Байрактар добавил, что в будущем году Турция получит по нему $4-5 млрд.

Кроме того, глава Минэнерго подтвердил, что Турция намерена запустить первый реактор АЭС Аккую в 2026 году, так что уже в следующем году с него будет получена первая электроэнергия.