Гимназия во Владикавказе стала опорной площадкой изучения осетинского языка

В Северной Осетии начала действовать опорная площадка изучения родного языка. Развивать образование на осетинском будет Аланская гимназия во Владикавказе.
Аланская гимназия во Владикавказе получила статус опорной площадки по изучению осетинского языка, рассказала глава Минобразования республики Элла Алибекова.
"Аланская гимназия включена в этот перечень благодаря долгосрочному опыту в полилингвальном образовании и духовно-нравственном воспитании. Опорные площадки работают над распространением эффективных педагогических практик, методической поддержкой других образовательных организаций и развитием профессиональных компетенций педагогов"
– Элла Алибекова
Как отметила Алибекова, программа опорных площадок разработана Федеральным институтом родных языков. Целью программы является поддержка языков народов страны через образовательные практики.