Вестник Кавказа

Гимназия во Владикавказе стала опорной площадкой изучения осетинского языка

Гимназия во Владикавказе стала опорной площадкой изучения осетинского языка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии начала действовать опорная площадка изучения родного языка. Развивать образование на осетинском будет Аланская гимназия во Владикавказе.

Аланская гимназия во Владикавказе получила статус опорной площадки по изучению осетинского языка, рассказала глава Минобразования республики  Элла Алибекова.

"Аланская гимназия включена в этот перечень благодаря долгосрочному опыту в полилингвальном образовании и духовно-нравственном воспитании. Опорные площадки работают над распространением эффективных педагогических практик, методической поддержкой других образовательных организаций и развитием профессиональных компетенций педагогов"

– Элла Алибекова 

Как отметила Алибекова, программа опорных площадок разработана  Федеральным институтом родных языков. Целью программы является поддержка языков народов страны через образовательные практики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
570 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.